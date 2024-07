Une méthode dont la Belgique pourrait s'inspirer ? La nouvelle idée de Ralf Rangnick pour le perfectionnement des jeunes talents

Ralf Rangnick est le sélectionneur de l'Autriche depuis le 1er juin 2022. Son football, énormément basé sur le pressing haut et les courses à haute intensité, avait posé des problèmes aux Diables, lors des éliminatoires de l'Euro.

Lors du championnat d'Europe, les Autrichiens ont manqué les quarts de finale d'un rien, en s'inclinant 1-2 contre la Turquie malgré la domination d'une bonne partie de la rencontre.

Le sélectionneur allemand a séduit ses voisins autrichiens au bord du terrain, mais aussi en dehors. Il se dit que l'ancien entraîneur de Manchester United et de Leipzig est très impliqué dans le développement et la professionnalisation du football dans le pays.

Ce qui passe aussi par le développement et la fin de formation des jeunes joueurs, proches de rejoindre le monde professionnel. C'est pourquoi Ralf Rangnick compte encore mettre la main à la pâte.

Le sélectionneur a créé un camp d'entraînement de quatre jours pour les meilleurs talents du pays nés entre 2005 et 2008. Une bonne trentaine de joueurs ont été repris. Le but étant de former les jeunes joueurs sur, mais aussi en dehors du terrain, ainsi que les "challenger" réellement pour la première fois avant leur grand saut vers le noyau A.

Une méthode qui permet aussi au sélectionneur de déjà inculquer le football qu'il souhaite prôner aux prochains "nouveaux" de la sélection, un sérieux avantage quand on connaît les différences qu'il peut y avoir entre les deux mondes. Une méthode dont la Belgique ne pourrait-elle pas s'inspirer ?

Ralf Rangnick has created a four-day camp for Austrian talents born from 2005 to 2008.



This is to understand what these young players are like on and off the pitch, but also to 'challenge' them 🧠 pic.twitter.com/DIXAxTsXYG