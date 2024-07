Encore du mouvement au Standard : le staff d'Ivan Leko renforcé !

Rudy Kalema va compléter le staff d'Ivan Leko. Il veillera au développement physique des joueurs.

Le staff médical du Standard a bien changé ces dernières semaines. Le club a pris congé du docteur Bertrand Van denbulck, du préparateur physique Léo Djaoui et des kinés Ludovic Depretter et Julien Detaille, tandis qu'un autre kiné, Maxime Crosset, a lui-même fait ses valises.

Depuis, la direction a rencontré, Olivier Croes, une figure bien connue du football mouscronnois. Mais ce n'est pas tout : selon Sacha Tavolieri, Rudy Kalema rejoindra le staff d'Ivan Leko dès la semaine prochaine.

Le staff aussi a bien changé cet été au Standard

Il s'agit d'un expert en sciences du sport et coach spécialisé dans le développement physique des joueurs.

Il va ainsi venir renforcer le département de la santé et de la performance dirigé par Daniel Watson.

Rudy Kalema dispose d'une expérience certaine dans le domaine du football : il sort de six mois dans le staff d'Al-Riyadh et a également travaillé à Saint-Trond (juste avant le passage d'Ivan Leko comme entraîneur), à Anderlecht et au RWDM.