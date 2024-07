Gros coup de l'Antwerp, qui va signer une pépite africaine convoitée partout en Europe

Talent ivoirien pisté par de nombreux clubs en Europe, Farouck Adekami va finalement s'engager à l'Antwerp. Un gros coup du Great Old.

Farouck Adekami, pur produit de l’académie Right to Dream du Ghana, était sur les tablettes de plusieurs écuries européennes, comme le mentionnait le journaliste italien Fabrizio Romano dès le mois de mai, ajoutant même qu'une équipe belge était sur le coup.

✨ Right to Dream academy’s talent Farouck Adekami could leave soon as several clubs from Scandinavia, France, Belgium and Germany want him.



The talented midfielder has signed for CAA Stellar and club visits are currently taking place. pic.twitter.com/K9fbW4guz7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2024

Après plusieurs mois de négociations, le jeune milieu de terrain a pris sa décision... et elle est en faveur du Great Old !

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, l'Antwerp a remporté la bataille et a trouvé un accord avec la Right to Dream Academy. Il va s'engager pour les trois prochaines saisons au Bosuil.