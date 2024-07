Un ancien buteur de Chelsea dénonce : "L'Argentine terre d'asile pour les Nazis"

L'incident à caractère raciste a fait grand bruit.

Suite à sa victoire en finale de la Copa America face à la Colombie, des Argentins ont entonné un chant raciste à l'encontre des joueurs français aux origines africaines.

La scène a été capturée dans un live sur les réseaux sociaux d'Enzo Fernandez. Le joueur de Chelsea a coupé le live quand ses coéquipiers ont commencé à chanter, mais les premières paroles ont bien été entendues et capturées.

La chanson a été reprise par plusieurs joueurs de la sélection et évoque : "Ils jouent pour la France mais sont originaires d'Angola. Sa mère est nigériane, son père est camerounais. Mais le passeport est Français."

Suite à cela, l'ancien attaquant de Chelsea Demba Ba a tenu à s'exprimer et a répondu au scandale via son compte X : "L'Argentine, pays d'asile pour les nazis en fuite. A partir de 1945, le pays a abrité des criminels de guerre. Et ce qui se passe aujourd'hui vous surprend ?"

Fernández a déjà présenté des excuses publiques et Chelsea s'est distancié des déclarations du joueur via un communiqué. On ne sait pas encore si le milieu de terrain argentin sera sanctionné.