Une grande décision qui peut influencer Kevin De Bruyne ? Pep Guardiola évoque son avenir !

Pep Guardiola n'est plus sous contrat qu'un an à Manchester City. Que fera-t-il par la suite?

Pep Guardiola est sous contrat jusqu'en 2025 à Manchester City. Sauf prolongation, l'entraîneur vedette des Citizens entamera donc sa dernière saison en 2024-2025.

Lors des festivités du titre de Manchester City en fin de saison, Guardiola avait sous-entendu qu'il pourrait bientôt quitter le club. Il est cependant revenu sur ses propos en conférence de presse.

"Ce n'était peut-être pas correct de ma part de m'exprimer dans le feu de l'action. Ce que je disais, c'est que j'étais déjà à Manchester City depuis 8 ans", a précisé Pep Guardiola.

"Donc inévitablement, je ne resterai pas 8 ans de plus. Je suis donc plus proche de la fin que du début", reconnaît-il ensuite. "Mais je n'ai pas dit que je partais. Quand je partirai, je le dirai. Nous avons discuté avec le club et nous nous sommes dit que ça faisait de longues années, et que nous verrons".

Mais pour la première fois, l'Espagnol n'a pas écarté une prolongation. "Absolument pas, je n'ai pas écarté l'idée de prolonger. J'aimerais beaucoup prolonger. Mais je dois être sûr que c'est le bon choix, que les joueurs vont toujours être aussi motivés et courir autant. On verra", a conclu Guardiola.

L'avenir de Pep Guardiola peut-il conditionner celui de Kevin De Bruyne, dont on sait qu'il apprécie beaucoup de travailler avec le Catalan ? Affaire à suivre...