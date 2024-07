🎥 "Le VAR n'a pas dû bien regarder" : l'arbitrage vidéo pointé du doigt dès la première journée de championnat

Le KV Courtrai a jou√© un bon match, mais n'a pas r√©ussi √† prendre un point sur sa pelouse contre La Gantoise, en raison du premier but dans notre championnat d'Andri Gudjohnsen. Un but qui fait grincer des dents, c√īt√© Kerels.

"On va bien se débrouiller cette saison." C'était le sentiment exprimé par Dion De Neve, Nayel Mehssatou et les autres après la défaite du KV Courtrai contre La Gantoise. De Neve, en particulier, l'a répété à quatre reprises lors de son discours d'après-match au Guldensporen Stadion.

Mais il a également noté que l'arbitrage n'était pas favorable aux Kerels : "Nous perdons à cause d'un but malheureux. Joao Silva est touché au visage et pourtant le but est accordé. Dommage pour cette décision", a déclaré De Neve.

© photonews

"On ne peut rien y changer. Le VAR a regardé pendant quelques minutes ? Alors, à mon avis, il n'a pas bien regardé." Un sentiment partagé par l'entraîneur, Freyr Alexandersson : "Je ne comprends pas."

"Il faut savoir se montrer clinique dans le football et La Gantoise l'a fait, pas nous. Certaines choses ne relèvent pas de notre responsabilité et je ne peux qu'être fier de mes joueurs pour ce qu'ils ont montré," a déclaré l'Islandais.

Manque de cohérence ?

"L'arbitrage devrait être cohérent. Il y a eu une faute sur Archie Brown avec une main sur son visage et il a obtenu un coup franc en première mi-temps. Pourquoi pas pour nous en deuxième mi-temps ? Je ne comprends pas pourquoi ils ne voient pas cela."

Selon Alexandersson, il s'agit aussi de fair-play : "Je ne veux jamais que mes joueurs simulent une blessure à la tête. Je ne veux tout simplement pas. Mais peut-être que si c'était le cas, un coup franc aurait été sifflé en notre faveur ?"

Malheureusement, même chanson que la saison dernière, le KVK ne peut rien faire contre l'arbitre et inversement, les amateurs peuvent tout faire @RoyalBelgianFA #kvkgnt — in hortum (@in_hortum) July 28, 2024