"Nous n'avons vraiment bien joué que contre la Roumanie" : l'avis sans concession de Toby Alderweireld sur l'Euro des Diables

Toby Alderweireld a vécu un été particulier. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas joué avec les Diables Rouges lors d'un tournoi majeur.

Malgré les rumeurs l'envoyant de retour dans le noyau des Diables Rouges, c'est en tant que spectateur que Toby Alderweireld a assisté à l'Euro : "Lors du dernier match de groupe contre l'Ukraine, j'étais avec MM Antverpia (sa marque de boissons, ndlr) lors d'un événement à Kalmthout où il y avait aussi un grand écran" raconte-t-il au Gazet van Antwerpen.

"En 2022, je jouais à la Coupe du monde au Qatar, maintenant je sers du gin tonic lors d'un match des Diables Rouges. Les choses peuvent vite changer" s'amuse le joueur de l'Antwerp.

Alderweireld connaît encore la majorité des joueurs du noyau mais peut pour la première fois tirer un bilan "objectif" du tournoi disputé par les Diables.

Toby Alderweireld cash sur l'Euro des Diables

"Je ne trouve pas qu'ils aient été mauvais. Au départ, les attentes étaient plutôt faibles, après l’échec de la Coupe du Monde au Qatar. Mais grâce aux bons résultats obtenus à l'approche de l'Euro, la confiance est revenue. Mais finalement, nous n’avons vraiment bien joué que contre la Roumanie" analyse-t-il.

Toby Alderweireld est toutefois convaincu que l'approche de Tedesco face à la France était la bonne : "Juste avant le but, Kevin De Bruyne avait une bonne occasion. Pour le même prix, le ballon est dévié et finit au fond, nous continuons et les Français sont éliminés".

D'autant qu'Alderweireld avait lui-même vécu le pragmatisme des Bleus en 2018 : "Nous avions joué beaucoup plus offensivement contre eux et nous avons également perdu 1-0. Maintenant, nous jouons au football de manière moins naïve. Malheureusement, avec le même résultat".