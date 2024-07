Le Standard revient à la charge pour Ilay Camara, un détail indique que le RWDM ne le laissera pas partir de sitôt

L'intérêt du Standard pour Ilay Camara ne se dément pas. Mais la résistance du RWDM non plus.

Malgré un budget transfert plus que limité, le Standard a réussi à faire avancer plusieurs deals en cette première moitié de mercato. Sotiris Alexandropoulos et Viktor Djukanovic en sont les deux derniers exemples en date : les deux prochains renforts ont passé leurs tests médicaux et arrivent sous forme de prêt avec option d'achat.

Mais le manque de liquidités du club se fait par contre ressentir dans les négociations avec le RWDM. Après s'être fait une raison pour Makhtar Gueye (en partance pour Blackburn), les Rouches insistent toujours pour Ilay Camara.

L'ancien produit du centre de formation d'Anderlecht s'est révélé pour sa première saison en D1A avec les Molenbeekois.

Ilay Camara en stage avec le RWDM

Selon SudInfo, le Standard est revenu à la charge, avec une nouvelle proposition de prêt avec option d'achat. Mais le RWDM se montre toujours aussi inflexible.

Lorsque le Standard s'est manifesté, Camara était apparu déçu de l'attitude du RWDM et ne s'était d'ailleurs pas entraîné. La situation semble aujourd'hui plus apaisée : le joueur figure dans l'effectif qui s'apprête à partir en stage.