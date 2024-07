Incroyable élimination d'un club autrichien, Dudelange écrasé : tous les résultats des préliminaires de Conference League !

La Conference League suivait son cours ce mercredi avec les matchs retour du second tour de qualification. Grosse surprise avec l'élimination de l'Austria Vienne par Ilves, club finlandais !

C'est le résultat surprise de ce second tour de Conference League. L'Austria Vienne, qui avait concédé une courte défaite à Ilves (Finlande) sur le score de 2-1, a été surpris au match retour et poussé dans les cordes, puis éliminé aux tirs au but.

Les Finlandais ont été chercher les prolongations en toute fin de rencontre, faisant 3-2 à la 90e. Alors que l'Austria faisait 4-2 en prolongation, un but d'Ilves portait le score final à 4-3 (5-5 cumulé), et c'est le club de Tampere qui s'est imposé aux tirs au but (4-5 tàb) !

Pas de miracle pour le F91 Dudelange

Le F91 Dudelange avait pris une gifle à domicile (2-6), et a pris une nouvelle gifle à l'extérieur face au BK Häcken (Suède). Le club de Göteborg l'a emporté 6 buts à 1 au match retour, et le parcours européen de nos voisins luxembourgeois s'arrête donc là.

Le Fehervar FC, grand favori face aux Azéris de Sumgayit, s'est fait peur (0-0) mais se qualifie à la faveur de sa victoire en déplacement (1-2 cumulé). Les Lettons du FK Auda ont battu (2-0) les modestes nord-irlandais de Cliftonville et n'ont pas tremblé après le 1-2 acquis là-bas.

Le Spartak Trnava a battu le FC Sarajevo (3-0) après le 0-0 du match aller, et le club slovaque progresse donc au prochain tour.