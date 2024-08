L'Union Saint-Gilloise a encore du boulot avant l'Europe : "Je ne sais pas combien de joueurs ont déjà disputé la Ligue des Champions ici..."

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée contre le Beerschot (3-1). Les hommes de Sébastien Pocognoli sont encore en rôdage.

La saison passée, Dennis Eckert Ayensa avait marqué le tout premier but de l'Union en championnat contre Anderlecht. Douze mois plus tard, l'attaquant a récidivé. Il ne lui a pas fallu deux minutes pour enflammer le Parc Duden après le 0-0 de la semaine dernière à Dender. "Ca fait toujours plaisir de marquer, c'est mon job" nous déclare-t-il après la rencontre.

Sous Blessin, Eckert Ayensa avait marqué 5 buts lors des 5 premiers matchs. Avant de voir Gustaf Nilsson et Mohamed Amoura lui passer devant. La concurrence s'annonce une nouvelle fois forte : deux attaquants sont déjà arrivés.

Eckert Ayensa gardera-t-il sa place de titulaire ?

Mohamed Fuseini a déjà délivré sa carte de visite en offrant le premier but à son compère sur un plateau : "Il récupère le ballon, il me voit et me sert, je dois le féliciter pour ça. Je m'entends très bien avec lui, comme avec les autres. Avec Kévin Rodriguez, on peut se parler espagnol, je dois encore apprendre à connaître les autres mais c'est en train de venir, nous avons un bon mix entre jeunesse et expérience".

De quoi permettre au groupe de prendre confiance petit à petit : "A dender, il y a eu pas mal de ratés, on a fait mieux, même si ce n'était pas durant les 90 minutes, il y a des moments où on doit être plus stables. Le coach apporte ses idées, avec moins de transitions, plus de phases de possession, ca demande un peu de temps".

© photonews

Mercredi prochain, il faudra hausser le niveau face au Slavia Prague, pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions : "Je ne sais pas combien de joueurs ont déjà joué la Ligue des Champions ici, c'est un rêve pour tout le monde, ce sera également le cas au Slavia. Il faudra jouer avec notre tête : ne pas s'affoler si on prend un but, ca se joue sur 180 minutes, pas sur 90".

"On a montré la saison passée qu'on pouvait gagner contre des grosses équipes comme Francfort ou le Fener, il faudra faire la même chose là-bas, comme à chaque match conclut-il.