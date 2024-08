🎥 Aux bons souvenirs du Standard : après Canak, c'est au tour de Denis Dragus de se faire plaisir en Coupe d'Europe

Trabzonspor s'est qualifié pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Denis Dragus a fait la différence pour sa nouvelle équipe.

La saison passée, Trabzonspor alignait quelques têtes connues du football belge avec la présence de Thomas Meunier et Paul Onuachu. Cette année, c'est plus particulièrement à Liège que Trabzon évoquera des souvenirs vu la présence de Denis Dragus et Cihan Canak dans l'équipe.

Les deux anciens Rouches se sont déjà bien illustrés cet été. Ils ont d'ailleurs chacun été décisifs lors de la double confrontation contre les Slovaques de Ruzomberok au deuxième tour préliminaire d'Europa League.

Dragus sur sa lancée des derniers mois

Lors du match aller en Slovaquie, Canak s'est montré inspiré en inscrivant le 0-2 d'une magnifique enroulée. Dragus l'a imité au match retour avec une autre phase limpide au match retour.

Trouvé à l'entrée du rectangle, le Roumain a fait parler sa spontanéité pour inscrire le seul but de la rencontre.

Draguş'un golü.



Trabzonspor - Ruzomberok pic.twitter.com/pQNjrYg8rt — Süper Lig Tüm Goller (@slfullgoal) August 1, 2024

De quoi assurer la qualification de Trabzonspor pour le prochain tour. En tant que plus grosse équipe non protégée par le tête de série, les Turcs pourraient, en cas de victoire contre le Rapid Vienne, rencontrer Anderlecht lors du barrage.