Des absents mais aussi une présence notable dans la sélection de l'Union face au Slavia Prague

L'Union Saint-Gilloise affrontera le Slavia Prague ce mercredi lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le club a annoncé sa sélection, avec la présence étonnante d'un jeune.

Mercredi, l'Union jouera un match très important contre le Slavia Prague en aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Les Bruxellois espèrent réaliser un bon résultat en Tchéquie pour pouvoir terminer le travail à domicile la semaine prochaine. En attendant, le club a annoncé sa sélection pour cette rencontre.

Les absents pour blessures sont connus : Ross Sykes et Christian Burgess sont indisponibles. La blessure de Sykes est plus grave que prévu et Burgess n'est pas encore prêt pour ce match.

Lazare Amani est également toujours blessé. En outre, Loïc Lapoussin, Arnaud Dony et Kamiel Van De Perre ne sont pas sélectionnés. Une présence notable est celle de Daniel Tshilanda, âgé de 18 ans.

Formé à l'USG, Tshilanda, défenseur central, n'a pas encore joué cette saison, mais était un cadre de l'équipe U23 en Nationale 1. Il profite des nombreuses absences dans ce secteur pour découvrir l'Europe.