Quel mercato pour l'Union en cas de qualif pour la Ligue des Champions ? La réponse sans détour du CEO Philippe Bormans

L'Union Saint-Gilloise jouera le 3e tour de qualifications pour la prochaine Ligue des Champions face au Slavia Prague. En cas de qualification pour la compétition, les Saint-Gillois verraient plusieurs millions d'euros arriver dans leurs caisses.

L'Union Saint-Gilloise s'est déjà montrée très active sur le mercato, enregistrant les arrivées de 6 joueurs. Cependant, cela fait déjà un petit temps qu'ils n'ont plus annoncé de nouvelle recrue.

"Jusqu’à présent, on est là où on voulait être", a réagi le CEO de l'Union Philippe Bormans dans les colonnes de Sudinfo. "Il était important que le coach et le staff puissent travailler avec un effectif prêt."

Bormans s'est ensuite montré assez rassurant pour la suite du mercato. "Il reste encore cinq semaines de mercato. Celui-ci est ouvert jusqu’au 6 septembre. C’est tard. Il est probable que des joueurs quittent encore le club. Certains ont des bonnes chances d’être transférés."

Ce mercredi, l'Union jouera le match aller de qualifications face au Slavia Prague, en République Tchèque. Une qualification pour la Ligue des Champions sera synonyme de très gros gain d'argent, aussi à réinvestir dans le mercato. "Les joueurs connaissent l’importance de cette rencontre", a continué Bormans.

De quoi changer la face du mercato de l'Union ? Pas selon Bormans. "C’est la question qu’on m’a posée il y a deux ans avant les Rangers. Et à nouveau je répondrai 'non'. On continuera à travailler de la même manière, c’est-à-dire avec des joueurs peu connus à la base. Des joueurs à qui on insufflera toute notre confiance."