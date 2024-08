L'histoire folle du nouveau gardien de Bruges, passé proche de la mort

En 2022, le nouveau gardien de Bruges, Dani van den Heuvel, est passé tout près de la mort. Le joueur a eu beaucoup de chance.

Ce mercredi, le Club de Bruges a annoncé la signature de Dani van den Heuvel, un gardien néerlandais de 21 ans. Ce jeune joueur est un miraculé. Alors qu'il était parti faire un après-midi de karting avec trois autres joueurs néerlandais espoirs et un membre du staff en juin 2022, Van den Heuvel a été proche de ne jamais revenir.

En effet, le joueur a été victime d'une fracture de la nuque dans un grave accident de la route sur le chemin du retour.

Dani van den Heuvel a vu la mort

Assis au milieu de la banquette arrière de la voiture, le joueur a vu la mort arriver : "On roulait lentement, à moins de 50 kilomètres à l'heure. Soudain, une voiture qui voulait s'incruster de force dans la circulation nous a obligés à quitter la route et à foncer dans un poteau de signalisation. Je me souviens avoir écarté les bras pour protéger les deux autres garçons. Puis j'ai vu le poteau arriver. Et la mort, par la même occasion...", déclare le natif de Delft au Algemeen Dagblad.

"Juste après, tout est devenu noir. Je me suis réveillé rapidement et ai plaisanté en disant que j'allais rater le prochain match. J'avais mal à la mâchoire et au cou, mais je ne réalisais pas la gravité de ma blessure. À l'hôpital, on m'a clairement fait comprendre que je risquais la paralysie. J'ai alors dit à mes parents, qui n'étaient évidemment pas d'accord, que dans ce cas, je préférais mettre fin à mes jours. J'ai pleuré quand les médecins ont finalement annoncé que j'allais complètement me rétablir", explique l'ancien joueur de Leeds United.



Six mois après l'accident, en décembre, Van den Heuvel était de retour à 100%. Il avait déjà remis les pieds sur le terrain pour la première fois à la fin du mois de septembre.