Un nouveau trophée individuel pour Johan Bakayoko ?

Johan Bakayoko est nominé pour devenir le talent de l'année 2023/2024 en Eredivisie.

Auteur d'une superbe saison avec le PSV, Johan Bakayoko a marqué 12 buts et délivré 9 passes décisives en 33 matchs la saison dernière. Ces performances impressionnantes lui valent une nomination pour le titre de talent de l'année 2023/2024 en Eredivisie.

Ruben van Bommel (AZ), Jorrel Hato (Ajax), Yankuba Minteh (Feyenoord, aujourd'hui Brighton) et Youri Regeer (FC Twente) sont les 4 autres nominés.

Le Diable Rouge a déjà été élu Talent du mois à trois reprises, en octobre, novembre et avril dernier.



À savoir que ce prix est décerné au meilleur talent de la saison âgé de 21 ans ou moins. Les joueurs nominés pour le "Johan Cruijff Talent van het Jaar" sont choisis sur la base des statistiques fournies par Opta ainsi que des votes des fans pour le KPN Man of the Match. Pour être éligibles, les joueurs doivent avoir joué au moins 40 % du nombre total de minutes de jeu durant la saison.



Le vainqueur sera choisi par les dix-huit entraîneurs d'Eredivise et le coach de l'équipe nationale, Ronald Koeman.



Le gagnant du prix "Talent van het Jaar" sera annoncé lors de la cérémonie des Eredivisie Awards, qui se tiendra le lundi 2 septembre 2024.