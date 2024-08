Zinho Vanheusden a fait son retour à Sclessin plus vite que prévu : "Un sentiment très spécial"

Le Standard et Malines se sont quittés dos-à-dos (0-0). Zinho Vanheusden a déjà livré un solide match dans la défense malinoise.

Lorsqu'il a quitté le Standard pour revenir à l'Inter en juin dernier, Zinho Vanheusden ne s'attendait sans doute à revenir à Sclessin dans les semaines qui suivaient.

Hasard du calendrier, c'est devant son ancien public qu'il a disputé ses premières minutes pour Malines, avec très peu d'entraînements dans les jambes. Malgré cela, le défenseur de 25 ans a joué en patron et n'est pas étranger à la première cleansheet de l'équipe de Besnik Hasi.

"On s'est créé quelque belles occasions, on a essayé de jouer au foot, mais c'était difficile de ressortir le ballon depuis l'arrière. On a vu que le Standard sortait de deux premiers matchs costauds, avec une mentalité forte. On a beaucoup de nouveaux joueurs, les automatismes viendront avec le temps" déclare-t-il au micro de DAZN.

Zinho Vanheusden déjà au four et au moulin

Il ne pouvait évidemment pas échapper à la question quant à son ressenti ce retour à Liège : "C'est un sentiment très spécial, je suis toujours content de revenir, en plus c'était mon premier match de la saison. Ca fait plaisir de voir que le Standard reprend des couleurs".

Malgré une alerte musculaire en deuxième mi-temps, Zinho Vanheusden a disputé les 90 minutes, une première depuis le 20 janvier : " Je suis fatigué mais tout va bien, je n'ai juste pas eu beaucoup l'occasion de m'entraîner" conclut-il, avec le sentiment du devoir accompli.