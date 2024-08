Un entraîneur de JPL tire (déjà) la sonnette d'alarme

Une des révélations de la saison écoulée débute bien mal avec 0 points sur 6.

Christian Lattanzio souhaite des renforts de toute urgence afin de relever un STVV qui est au sol après deux rencontres. Avec Matte Smets, Jarne Steuckers et Mathias Delorge, l'ossature semble bien fragile, sans oublier l'entraîneur Thorsten Fink qui a dû être remplacé. Les pertes ont été importantes.

"Notre noyau reste incomplet. Je suis très clair à ce sujet en interne. J'ai besoin d'expérience dans le dernier tiers du terrain. Je répète chaque jour à Messieurs Tateishi et André Pinto ce dont nous avons besoin pour être compétitifs", a déclaré le coach à Het Belang van Limburg.

Avec Fujita et Yamamoto, Lattanzio dispose de deux joueurs qui ont participé aux Jeux Olympiques avec le Japon. Fujita était capitaine, Yamamoto a marqué deux buts. Mais cela ne suffit pas à Lattanzio : "Le championnat belge est vraiment différent. N'oublions pas que Fujita et Yamamoto n'étaient pas des titulaires réguliers à Saint-Trond la saison dernière. Ils offrent une valeur ajoutée, mais il ne faut pas croire que De Bruyne et Tielemans vont apparaitre tout d'un coup devant nous."

STVV tentera d'enregistrer ses premiers points de la saison face à l'Antwerp.