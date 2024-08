Surprenant : pour Thorsten Fink, cet attaquant de Genk est "le meilleur du championnat"

Le KRC Genk a renversé le Club de Bruges, passant de 0-2 à 3-2. Tolu Arokodare, qui suscite l'intérêt de Trabzonspor, a marqué son deuxième but de la saison.

Tolu Arokodare a commencé comme d'habitude dans le onze de base du KRC Genk. L'attaquant n'a pas convaincu avant la mi-temps, mais a finalement marqué l'égalisation, avant que Genk remporte la victoire 3-2.

L'entraîneur Thorsten Fink a déjà été élogieux envers l'attaquant cette semaine. Il l'a de nouveau été lors de sa conférence de presse, après avoir été interrogé sur l'intérêt de Trabzonspor. Le club turc semblerait prêt à débourser 7 millions d'euros.

"Il est normal que d'autres clubs s'intéressent à vous lorsque vous jouez bien. Vous devez comprendre qu'à mes yeux, il n'y a pas de meilleur attaquant que Tolu dans notre championnat", commence Fink.

"Il doit retrouver la passion et la faim", souligne Fink comme point d'amélioration. "S'il les retrouve, il sera un très bon joueur car il a tout pour lui. C'est du travail pour moi en tant qu'entraîneur et pour le club. Si une bonne offre se présente et qu'il veut partir, nous verrons."

Une chose est claire : Fink ne souhaite pas voir partir son attaquant, aux qualités rares, estime-t-il. "La façon dont il a participé au travail défensif vers la fin du match, ce n'est pas habituel pour lui. Peut-être qu'il a retrouvé l'envie", conclut l'entraîneur de Genk.