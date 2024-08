Anderlecht face à un obstacle de taille pour cet excédentaire ?

Au cours des trois prochaines semaines, il va assurément se passer beaucoup de choses à Anderlecht. À la fois des arrivées et des départs. L'une des priorités de la direction sportive est de trouver une solution pour Alexis Flips.

Alexis Flips souhaite un transfert et Anderlecht ne rendra certainement pas les choses difficiles. Recruté la saison dernière, il n'a pas non plus convaincu Brian Riemer lors de la préparation. Il semble ne pas avoir les capacités physiques pour s'adapter au style de jeu du danois.

Contre OHL, il n'était même plus dans l'équipe de base. Il est cependant le joueur qui suscite le plus d'intérêt parmi tous ceux qui peuvent partir, mais Anderlecht pense pouvoir conclure une bonne affaire. Les contacts préliminaires jusqu'à présent n'ont donc pas été pris au sérieux par Fredberg.

Anderlecht veut vendre Alexis Flips

Anderlecht a acheté le milieu de terrain offensif de 24 ans l'année dernière en provenance de Reims pour 3,5 millions d'euros et ils savent aussi qu'ils ne reverront probablement pas cette somme, mais Fredberg ne veut pas non plus le vendre pour une bouchée de pain.

Entre-temps, Flips insiste lui-même pour trouver une solution. Il préférerait ne plus risquer de blessures et espère qu'une solution sera trouvée d'ici le 30 août. En France, en Angleterre et en Allemagne, le marché des transferts se ferme déjà le 30 août.

Il préférerait retourner dans son pays d'origine plutôt que de partir en Turquie, où il a joué la saison dernière en prêt. En plus de Flips, des solutions doivent également être trouvées pour Diawara, Patris et Arnstad.