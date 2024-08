Ce sera l'une des sensations du championnat : un très grand talent allemand va signer en Pro League

Paris Brunner (18 ans) va quitter le Borussia Dortmund où il évolue depuis 2021, et rejoindre l'AS Monaco où il signera jusqu'en 2028. C'est ce que révèle Sky Sports, qui révèle également que le jeune attaquant allemand sera immédiatement envoyé en prêt au Cercle de Bruges.

Brunner a été formé à Bochum et Dortmund, et n'a jusqu'à présent évolué qu'en équipes de jeunes avec le Borussia. Chez les U19 des Schwarzgelben, il a cependant fait sensation, inscrivant 26 buts et délivrant 10 assists en 42 matchs.

Le Cercle de Bruges va donc accueillir l'un des plus grands talents du football allemand, un joueur sur lequel Monaco compte sur l'avenir. Paris Brunner est international allemand U18 mais a surtout impressionné en U17, y inscrivant 20 buts en 25 rencontres.

Le partenariat entre le Cercle et Monaco sera donc encore une fois mis à profit, après notamment l'excellente saison de Félix Lemaréchal en prêt en 2023-2024. Brunner a le potentiel pour être l'une des sensations de la Jupiler Pro League cette saison.

🚨🔴⚪️ 🆕 DONE DEAL: Paris #Brunner will join AS Monaco with immediate effect ✔️



Agreement with Borussia Dortmund is done now. 18 y/o talented striker will undergo his medical before the weekend. #BVB



▫️Transfer fee: more than €4m

▫️Sell-on clause

▫️Contract until 2028.… pic.twitter.com/tpVD4r5n6S