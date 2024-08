La Gantoise face à un nouveau dossier compliqué ? Un indésirable veut absolument rester

Dans le tiroir des dossiers délicats à La Gantoise se rajoute celui d'Andrew Hjulsager. Le milieu offensif danois est poussé vers la sortie par sa direction.

Hjulsager a été un élément-clé de La Gantoise pendant plusieurs saisons, notamment lors de la victoire en finale de la Coupe de Belgique face à Anderlecht il y a deux ans.

Mais son rôle ainsi que son importance ont depuis baissé. La saison dernière, il n'était pas souvent titulaire et s'était blessé, lui faisant manquer de nombreux matchs.

Comme l'explique le journaliste belge spécialisé en transferts Sacha Tavolieri, La Gantoise aurait informé Hjulsager qu'il ne comptait plus sur lui.

Cependant, en absence d'offre concrète, le Danois désire rester au club. La Gantoise sonde actuellement des solutions qui mèneraient à un départ.

