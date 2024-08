Jesper Fredberg a fait de bonnes affaires, mais maintenant, il va devoir passer aux choses sérieuses

Jesper Fredberg avait assuré qu'il serait "offensif" sur le mercato estival. Nous sommes mi-août, et les supporters attendent encore le transfert qui les fera tomber en pamoison.

Le RSC Anderlecht a réussi un joli coup, un de plus, ce jeudi : Mathias Jorgensen est officiellement Mauve & Blanc, et n'a pas coûté un euro. Appréciable, pour un joueur qui compte plus de 100 matchs de Premier League, 36 caps pour le Danemark et pourra amener toute son expérience.

"Zanka", comme on le surnomme, est ce que Fredberg et Riemer appellent souvent des opportunités sur lesquelles il faut sauter ; c'est comme cela que, l'été dernier, Kasper Schmeichel avait débarqué au RSCA, pour un résultat optimal.

Mais cet été, Fredberg a semblé faire ce genre de deals prudents un peu plus souvent qu'il l'avait promis. On s'en rappelle : après la saison 2023-2024, qui s'est terminée sur une décevante 3e place (décevante sur la forme de fin de saison, pas tant dans l'absolu), le directeur sportif avait assuré qu'il serait "offensif".

Anderlecht transfère bien, mais peu

Arrivées gratuites de Ludwig Augustinsson (un retour, dans son cas), Thomas Foket et Zanka ; achat de Jan-Carlo Simic qui peut potentiellement rapporter gros, mais reste un jeune talent à développer. Rien, pour l'instant, n'est véritablement à considérer comme un transfert "offensif".

© photonews

Ces quatre recrues sont par définition de bons achats, car ce sont 4 joueurs qui peuvent soit se battre pour une place de titulaire voire l'être à coup sûr, soit clairement augmenter la concurrence et la compétitivité au sein du noyau. Sans présumer de leur réussite, ce sont 4 vrais renforts.

Où en était Anderlecht l'été passé à cette date ? Le 15 août, précisément, Mats Rits arrivait : il ne faut pas oublier le choc causé, à l'époque, par l'arrivée de cet ancien chouchou du Jan Breydel. Un transfert bien plus "offensif" que celui de Zanka. Mais surtout, avant Rits, étaient déjà arrivés Luis Vazquez, Louis Patris et Kasper Dolberg.

© photonews

Avec du recul, seul ce dernier s'est avéré une grosse réussite, mais pour Patris et Vazquez, le RSCA avait sorti le chéquier. Louis Patris était vu comme un tout grand talent, et sa venue était un joli coup sur papier.

Le peu de réussite de Patris, Vazquez, mais aussi Lonwijk et Flips arrivés en juillet, fera relativiser les supporters : transférer vite n'est pas synonyme de transférer bien, au contraire. Mais l'été passé, personne ne s'attendait à un mercato enflammé... pour au final, sur le gong, voir débarquer des noms comme Thomas Delaney, Kasper Schmeichel et bien sûr Thorgan Hazard.

Cette fois, Fredberg a fait de grandes déclarations et sera attendu au tournant. Les économies effectuées jusqu'ici laissent suggérer qu'il prépare quelque chose d'un peu plus tape-à-l'oeil dans les coulisses. Anderlecht a besoin d'un gardien de but, c'est certain, mais aussi d'un meneur de jeu et si possible d'un ailier. Si pour ces trois postes cruciaux, Jesper Fredberg se montre offensif, le public anderlechtois sera convaincu...