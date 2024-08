Une destination bien différente de l'Arabie Saoudite : transfert imminent pour Arthur Theate !

Ayant passé sa visite médicale avec Al Ittihad pour finalement voir le transfert capoter suite à des conflits internes au club saoudien, Arthur Theate attendra cette fois l'officialisation de son départ de Rennes pour crier victoire.

Mais son transfert est bel et bien sur les rails : selon Fabrizio Romano, le Liégeois va signer un contrat de longue durée à l'Eintracht Francfort. Il y remplacera Willian Pacho, parti au PSG.

Le gourou des transferts a donné son célèbre "here we go" : un accord total entre toutes les parties a été trouvé.

Le Diable Rouge va s'envoler pour passer ses tests médicaux en Allemagne, l'opération va rapporter 19 millions (dont 3 de bonus) à Rennes, où Theate disposait encore de trois ans de contrat.

Après la Pro League, la Serie A et la Ligue 1, Arthur Theate va donc découvrir un nouveau championnat. Sixième de Bundesliga la saison passée, l'Eintracht disputera la Conférence League.

