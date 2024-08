Nicky Hayen dégagé trois mois après avoir mené Bruges au titre ? Le choc contre l'Antwerp sent le soufre

Qui aurait pu l'imaginer ? Nous sommes seulement à la quatrième journée et le match contre Antwerp est déjà déterminant pour l'avenir immédiat de Nicky Hayen au Club Brugge. Une défaite signifierait quasiment la fin de son parcours en tant qu'entraîneur chez les Blauw en Zwart.

Le Club de Bruges sera sous pression demain au Jan Breydelstadion pour le match contre son rival anversois. Nicky Hayen, qui a mené le club au titre il y a seulement trois mois, risque désormais d'être licencié en cas de nouvelle défaite.

Si l'équipe venait à connaître une troisième défaite de rang, Het Laatste Nieuws rapporte que l'entraîneur devrait prendre la porte. Il va donc jouer sa tête.

Un premier licenciement dès la quatrième journée ?

La situation crée beaucoup d'agitation au sein du club et chez les supporters. En plus du mauvais début de saison en championnat, une tension est également apparue suite au débordement d'un groupe d'Ultras au Standard, et à la fracture qui en a résulté.

Tous ces éléments rajoutent une pression supplémentaire autour d'une rencontre qui n'en manque traditionnellement pas. Ce serait un nouveau coup dur pour le Club, qui se targue de sa stabilité interne, mais qui a vu passer de nombreux entraîneurs ces dernières saisons.

Hayen est déjà le septième entraîneur en trois saisons. En cas de renvoi, le Club de Bruges a déjà de nombreux candidats en attente, mais cela signifierait admettre une nouvelle erreur. Le Limbourgeois aurait alors eu très peu de temps, et surtout très peu de crédit après les Playoffs réalisés.