Charleroi avait "du coeur", mais ça ne suffira pas toujours

Vendredi, Charleroi a fini par s'incliner sur la pelouse de l'Union, après un match difficile et peu flamboyant. Les Zèbres ont eu du coeur, souligne leur coach, mais ça ne suffira pas toujours.

Si on le compare aux duels de ce samedi, que ce soit Beerschot-Genk ou STVV-Dender, ou même un Malines-Anderlecht disputé mais plein de bonnes idées, cet Union-Charleroi était un match entre deux équipes en construction. Peu de créativité, peu d'actions placées, peu de football.

Le Sporting Charleroi était clairement la moins inspirée des deux équipes, mais compensait par son courage, et un 0-0 au Parc Duden n'aurait jamais été un mauvais résultat. "Nous avons joué avec du coeur", estimait Rik De Mil après le match.

"Mais il faut créer plus avec le ballon, être plus dominants. C'est frustrant d'aller perdre ce match sur une erreur dans les derniers instants". Mais quand on recule pendant la majeure partie du match, on finit naturellement par s'exposer à une faute dans le rectangle.

"Notre mentalité est là, c'est important. Mais maintenant, il va falloir hausser le niveau de jeu d'un cran", concède De Mil. On se rappelle d'où en était le Sporting Charleroi il y a trois mois, et on relativise bien sûr dès lors ce genre de résultat.

Mais du coeur ne suffira pas : les Zèbres vont devoir proposer plus de football pour avoir plus d'ambitions cette saison que "simplement" faire mieux qu'en 2023-2024. On sait que c'est l'objectif. Et il sera, peut-être, aussi déterminé par la fin de mercato...