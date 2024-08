Officiel : Philip Zinckernagel quitte Bruges pour l'un de ses anciens clubs

Philip Zinckernagel quitte (temporairement) le Club de Bruges. Il revient au FK Bodø/Glimt en prêt.

L'été dernier, le Club de Bruges a définitivement acheté Philip Zinckernagel à l'Olympiakos. Le club grec l'avait précédemment prêté au Standard.

Dans la Venise du Nord, Zinckernagel a retrouvé Ronny Deila, qu'il avait bien connu chez les Rouches. Le duo a retrouvé ses marques au Jan Breydelstadion avant que la situation ne se dégrade.

Le Danois s'est blessé en fin de phase classique. Deila a ensuite pris la porte dans la foulée. A son retour dans le groupe, Zinckernagel n'a quasiment plus joué : à peine 53 minutes en Playoffs sous Nicky Hayen.

Philip Zinckernagel de retour à la maison pour se relancer

Bodo/Glimt a manifesté de l'intérêt pour son ancien joueur dès le début de l'été. Le club souhaitait le ramener en Norvège, où il s'était révélé lors de son précédent passage : ses 35 buts et 36 passes décisives en 89 matchs lui avaient ouvert les portes de l'Angleterre (un passage à Watford avant de mener Nottingham Forest vers la Premier League).

La date limite d'inscription des joueurs pour les barrages européens est lundi prochain et il fallait donc boucler le dossier rapidement. Bodo/Glimt dispute un match crucial de Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade et souhaitait ajouter Zinckernagel à la sélection. C'est désormais chose faite.

Il n'y est prêté que pour six mois et reviendra donc en principe à Bruges pour ses six derniers mois de contrat.