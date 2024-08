Enfin du mouvement concret pour Romelu Lukaku !

Romelu Lukaku ronge son frein depuis le début du mercato, attendant que le dossier l'envoyant à Naples se décante. Et cela pourrait - enfin - accélérer.

Romelu Lukaku est toujours un joueur de Chelsea, et attend (im)patiemment que le dossier qui doit l'envoyer à Naples s'accélère. Bref rappel : Lukaku aurait donné sa parole à Antonio Conte, son ancien entraîneur à l'Inter Milan, et devrait être le remplaçant de Victor Osimhen dont le transfert traîne.

Comme l'été passé, donc, Big Rom' attend, et sa situation devrait s'améliorer dans les dernières journées du mercato. Alors que Chelsea et le PSG avaient été cités comme destinations pour Osimhen, Naples aurait décidé de ne plus attendre.

Fabrizio Romano, le gourou du mercato, annonce en effet ce lundi que le Napoli aurait soumis une offre officielle à Chelsea pour Romelu Lukaku. Les parties devraient entamer les négociations de manière concrète.

Romano précise qu'aux yeux de Chelsea, les deux dossiers - Lukaku et Osimhen - sont totalement distincts. La première priorité sera de vendre le buteur belge, puis, éventuellement, de trouver un accord concernant le transfert de Victor Osimhen.

Côté napolitain, l'arrivée d'un joueur offensif a toujours été considérée comme une priorité, afin de parer à toute éventualité dans le dossier Osimhen. On espère juste pour Romelu que s'il signe chez les Partenopei, le Nigérian ne finira pas... par rester !