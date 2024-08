Officiel : Faïz Selemani rejoint un ancien du Standard en Arabie Saoudite

Faïz Selemani a signé à Al-Riyadh. Il reste donc en Arabie Saoudite.

Il y a un an, Faïz Selemani a quitté Courtrai pour rejoindre Al-Hazem, en Arabie Saoudite. L'international comorien a ainsi quitté la Belgique après 5 saisons (49 buts et 27 assists répartis entre l'Union et le KV).

Pour son arrivée, Selemani a directement impressionné (7 buts et 4 passes décisives) malgré la saison catastrophique de son équipe.

La relégation en deuxième division était presque synonyme de départ de Selemani : l'ailier gauche de 30 ans a montré qu'il avait largement le niveau pour l'élite saoudite. De plus, il ne lui restait qu'un an de contrat.

Comme attendu, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise a signé à Al-Riyadh pour les deux prochaines saisons. La saison dernière, Al-Riyadh a fini quatorzième du championnat. Entraîné par le Français Sabri Lamouchi, l'effectif renseigne un certain Dino Arslanagic, révélé au Standard il y a dix ans.