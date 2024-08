🎥 Seul contre trois, il passe quand même : le geste somptueux de Jérémy Doku avec Manchester City contre Chelsea

Meilleur dribbleur de l'Euro avec 34 réussis, et ce, malgré l'élimination des Diables dès les huitièmes de finale de la compétition, Jérémy Doku est peut-être, en cette année 2024, LE meilleur dribbleur du Monde. Et ce nouveau geste le prouve.

Quadruple champion en titre, Manchester City entamait la remise en jeu de sa couronne anglaise ce week-end, sur la pelouse de Chelsea, l'un des outsiders au podium.

Grâce à des buts d'Erling Haaland et Mateo Kovacic, City a parfaitement entamé son championnat, après avoir remporté le Community Shield contre le voisin de United, et s'est imposé 0-2.

Une rencontre pour laquelle Kevin De Bruyne et Jérémy Doku étaient titulaires. Et l'ancien d'Anderlecht et du Stade Rennais a régalé. À l'image de cette action, réalisée entre Moises Caicedo, Malo Gusto et Wesley Fofana.

Un geste de toute grande classe, que seuls les meilleurs au Monde sont capables de réaliser.