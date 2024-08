Près de 2 mois après l'Euro, l'Union Belge et Tedesco encore dans le flou

Domenico Tedesco sera toujours le sélectionneur des Diables Rouges d'ici aux matchs de septembre en Ligue des Nations. Mais le Conseil d'administration attend tout de même qu'une évaluation soit proposée.

Dans 10 jours, Domenico Tedesco dévoilera sa sélection pour les matchs de Ligue des Nations du mois de septembre. Un retour aux affaires très attendu, un mois et demi après l'échec de l'Euro 2024. Un échec pas tant dans le résultat que dans la manière, qui a fortement déplu au public belge.

On savait que l'entraîneur germano-italien serait toujours aux commandes après l'Euro. Son travail reste très apprécié, lui-même est soutenu par son groupe et vivait sa première grande compétition ; l'Union Belge et une bonne partie du public voyaient l'Euro 2024 comme une compétition de transition.

Mais une évaluation du travail de Tedesco était tout de même attendue et le Nieuwsblad nous apprend ce mardi que près de 50 jours après la fin de l'Euro, celle-ci n'est toujours pas venue. Le Conseil d'Administration en est particulièrement mécontent.

En effet, la prochaine sélection est dans très peu de temps, et il faudrait donc effectuer l'évaluation nécessaire avant le 30 août. Date à laquelle Tedesco s'adressera à la presse depuis Tubize pour donner sa liste. Peter Willems, CEO Sport de l'Union Belge, assure que la fédération "y travaille".

© photonews

Vercauteren sur le départ ?

Cette évaluation globale ne devrait naturellement pas conclure qu'un départ de Domenico Tedesco est nécessaire. Pour les raisons déjà évoquées plus haut, sportives, mais aussi pour des raisons purement pragmatiques : impossible pour l'Union Belge de se retourner si vite... ou de payer l'indemnité de licenciement alors que le contrat du sélectionneur court jusqu'en 2026.

Le cas de Franky Vercauteren est à part. Le contrat du directeur technique se termine fin 2024, et on sait que Vercauteren se languit de sa compagne et leur fille coincée en Russie. Aucune solution ne semble se détacher pour qu'il puisse s'installer en Belgique avec ses proches, ce qui force Franky Vercauteren à des déplacements fréquents et peu pratiques.

Qui plus est, Vercauteren n'a pas un salaire mirobolant... et devrait encore revoir ses émoluments à la baisse en 2025 s'il prolongeait. Autant dire que c'est peu probable. Dès lors, un départ anticipé est également envisageable. Après tout, Jelle Schelstraete, qui avait été mis en avant lors de l'Euro en participant à un entretien avec la presse, a lui déjà quitté ses fonctions.

Bref : à l'aube d'une nouvelle campagne des Diables Rouges, il y a encore du travail... et la fédération n'a pas l'air d'avoir fait ses devoirs pendant l'été. La rentrée s'annonce intéressante. Tedesco, lui, devrait proposer une sélection fort différente de celle qui a été éliminée le 1er juillet par la France. Affaire à suivre...