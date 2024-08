Un des meilleurs joueurs en Belgique...mais seulement quand il est motivé : le Club de Bruges face à un sérieux dilemme

Andreas Skov Olsen n'a pas encore joué de matchs convaincants cette saison pour le Club de Bruges. Cela pourrait lui causer des problèmes. Le Norvégien souhaite en effet un transfert, mais cela ne semble pas imminent.

Nous n'allons pas tourner autour du pot : intrinsèquement, Andreas Skov Olsen est l'un des meilleurs footballeurs qui évoluent sur nos terrains. Le problème est qu'il ne le montre pas chaque semaine. Lorsqu'il est motivé, le Norvégien de 24 ans est imbattable sur son côté droit.

Il glisse alors au-delà des adversaires comme s'ils n'étaient pas là. Ou il rentre à l'intérieur et frappe de son pied gauche. On sait qu'il le fera, mais personne ne peut l'empêcher....mais seulement quand il est vraiment dans son match.

Andreas Skov Olsen, l'énigme du Club de Bruges

Est-ce une question de concentration ? C'est ce qu'on se demande aussi au Club de Bruges. Le fait est que Skov Olsen ne peut pas se motiver pour chaque match. Contre l'Antwerp, il était une fois de plus bien loin de la meilleure version de lui-même.

Il se tire une balle dans le pied en ce moment. En effet, il voulait un transfert, mais pour l'instant, l'intérêt pour lui est très faible. Pour ne pas dire inexistant. Les équipes intéressées attendent peut-être la fin du mercato, mais elles risquent d'être déçues.

Au Club, il n'y a pas de bonnes affaires à réaliser. Ils ne vendent que selon leurs conditions. Ils ont payé environ 6,4 millions pour lui en janvier 2022 et sa valeur marchande est maintenant estimée à 18 millions. Ils ne le laisseront jamais partir pour beaucoup moins que ça.

Un remplaçant ? Le temps presse

Malgré le fait qu'il choisit parfois ses matchs, les statistiques de l'ailier restent impressionnantes. Peut-être le meilleur joueur de Belgique. 43 buts et 24 passes décisives en 101 matchs... C'est une action décisive dans deux tiers des matchs

La question est maintenant de savoir s'ils vont le laisser partir. Le temps presse pour recruter un remplaçant. Surtout un avec à peu près les mêmes qualités. Au poste de droit, le Club n'a pas beaucoup d'alternatives. Ou Skorås pourrait jouer à sa place, mais il s'est avéré être bien moins décisif.

Et si Skov Olsen ne peut pas rapidement changer d'attitude s'il doit rester au moins six mois de plus ? Il est de notoriété publique qu'il n'est pas le plus facile... Une situation à surveiller de près, donc.