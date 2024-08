Le futur buteur de Charleroi est peut-être déjà là : un sacré gabarit encore perfectible

Mondy Prunier était titulaire dimanche face à la RAAL. Un nom qu'on suit avec attention car il appartient au Sporting Charleroi.

Les supporters du Sporting Charleroi s'en plaignent de manière presque hebdomadaire : leur club ne transfère pas d'attaquant. Eh bien, en réalité, un buteur a rejoint le Mambourg cet été... mais n'a fait que passer.

Ce buteur, c'est Mondy Prunier (24 ans), solide attaquant haïtien d'1m88 arrivé du FC Versailles fin juillet mais envoyé dans la foulée en prêt aux Francs Borains. La saison passée, Prunier avait inscrit 9 buts en 33 matchs avec Versailles, qui évolue en National.

Contre la RAAL, l'international haïtien (7 caps, 5 buts) n'a pas encore paru capable de peser suffisamment sur une défense. Puissant, il l'est, mais son manque de finesse dans le premier toucher de balle a handicapé son équipe lors des phases offensives.

Mais il faut dire que Mondy Prunier était tenu par un homme... qui le connaissait : Maxence Maisonneuve. "C'est un sacré gabarit, et on sait qu'on en croisera souvent en Pro League", reconnaît le défenseur de la RAAL à notre micro. "Mais pour l'anecdote, je connaissais Prunier".

"Je l'avais croisé quand il jouait à Rouen et qu'on évoluait donc tous les deux en Nationale en France. J'ai pu conseiller mes équipiers mais il y a surtout eu un bon travail du staff pour le prendre en charge", conclut Maisonneuve.

Pour Charleroi, la prestation de dimanche confirmera que prêter Prunier un cran plus bas était la bonne décision. L'attaquant des Francs Borains est perfectible et aura besoin de rythme. Pour revenir au Mambourg dans un an, peut-être, plus affûté...