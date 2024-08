Charleroi ressent l'effet Rik De Mil : "Hors de question de vivre la même chose que la saison passée"

Charleroi réalise un début de saison intéressant. Les Zèbres ne veulent pas lutter pour leur maintien en Pro League, comme la saison passée.

Le Sporting de Charleroi était dans de beaux draps la saison passée. Suite à de nombreux mauvais résultats, les Zèbres ont été reversés en Play-downs.

La décision a alors été de se séparer du coach Felice Mazzù, qui ne parvenait plus à maintenir l'équipe à flots. Il a été remplacé par Rik De Mil.

Résultat : Charleroi a remporté les Play-downs et s'est ainsi maintenu en Pro League. Cette saison, le club compte 6 points sur 12 mais montre des choses intéressantes.

Dans un interview accordée aux médias du club, le milieu de terrain Daan Heymans s'est exprimé au sujet de la nouvelle saison. "On a bien commencé, mais la saison est longue. On va encore jouer des rencontres très difficiles. C'est compliqué de dire quelque chose maintenant."

"On ne peut pas avoir la même saison que celle qu'on a eu la saison passée. On doit faire mieux. On a un objectif, et chacun veut se donner à fond pour l'atteindre."