La surprise du début de championnat se sépare d'un joueur phare !

Westerlo a superbement commencé la saison, mais vient de perdre un joueur phare. Nicolas Madsen, titulaire indiscutable, rejoint la Championship et QPR.

On n'attendait plus que l'officialisation, dans ce dossier. Elle est arrivée, ce vendredi. Nicolas Madsen quitte Westerlo, et rejoint QPR, en Championship.

Maître à jouer, en Campine, le Danois, qui comptait déjà un but et une passe décisive depuis le début de saison, aura marqué le Kuipje de son empreinte, depuis son arrivée en juillet 2022 en provenance de Midtjylland.

Avec 17 buts et 5 passes décisives en 76 apparitions, Nicolas Madsen a été l'un des fers de lance offensifs de cette équipe de Westerlo. Son départ laissera un vide, assurément, à Timmy Simons.

La bonne nouvelle est financière, pour Westerlo, qui récupère près de quatre millions d'euros pour un joueur acheté trois millions de moins, il y a vingt-cinq mois.