🎥 Une erreur d'arbitrage semble avoir influencé le résultat d'Antwerp - Malines : "Ce but devait être refusé"

Maline s'est imposé par le plus petit écart sur la pelouse de l'Antwerp, ce samedi soir. Après la rencontre, le Great Old a fustigé l'arbitrage sur le but marqué par le KaVé. L'ancien arbitre professionnel, Tim Pots, s'est exprimé sur cette phase.

Malines s'est imposé sur la pelouse de l'Antwerp grâce à une reprise de la tête de Bas Van den Eyden, même si de nombreuses discussions ont immédiatement suivi ce but. Les images montrent qu'Aziz Ouattara est en position de hors-jeu lors du départ du centre de Patrick Pflücke. Il va alors au duel avec Toby Alderweireld, ne touche pas ou presque pas le ballon, mais influence grandement Senne Lammens. Le coach du Great Old, Jonas De Roeck, a immédiatement fustigé la décision de valider le but. Il estime, lui aussi, qu'Aziz Ouattara participe au jeu. Un avis partagé par l'ancien arbitre de Pro League, Tim Pots. "Le but aurait dû être refusé, Aziz va au duel pour le ballon. Qu'il gagne le duel ou non n'a pas d'importance. Il influence le jeu et sa position est punissable. Le VAR aurait dû appeler l'arbitre à l'écran, car ce n'est pas une décision factuelle. Et le but aurait dû être refusé" a-t-il déclaré dans les colonnes du Belang van Limburg. 🤤 | La passe de Patrick Pflücke est à s’en lécher les doigts. 👠🟡🔴 #ANTKVM pic.twitter.com/oCRnvoUHh5 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 24, 2024