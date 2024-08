A 25 ans, un ancien grand talent du Standard va jouer à Sclessin pour la première fois : "J'étais ramasseur de balle pour les débuts de Batshuayi"'

Le Standard reçoit le Beerschot ce soir. Un grand moment en perspective pour Thibaud Verlinden.

Au Beerschot, Thibaud Verlinden fait partie de nombreux joueurs qui découvrent la D1A pour la première fois. Le fils de Dany aurait pourtant pu goûter à la Jupiler Pro League bien plus tôt.

Après avoir commencé sa formation au Club de Bruges, Verlinden a poursuivi son écolage au Standard pendant quatre ans. Il était considéré comme un grand espoir de l'académie. "J'étais ramasseur de balle pour les débuts de Michy Batshuayi" raconte-t-il à la Gazet van Antwerpen. Mais à 16 ans, il a succombé aux sirènes de l'Angleterre en signant à Stoke City, alors en Premier League.

Début de carrière contrarié

"Beaucoup ont dit que j'avais quitté le Standard trop vite, mais c'était tout simplement trop facile en Belgique. C'est un bon niveau, mais tout va plus vite en Angleterre. Je ne regrette pas d'avoir quitté le Standard" déclarait-il à l'époque

L'ailier gauche n'a jamais joué en première division anglaise, malgré deux présences sur le banc contre West Ham et Watford en 2016. Même quand les Potters ont été relégués, son temps de jeu n'a jamais décollé en Championship.

En janvier 2021, il a ainsi quitté l'Angleterre six ans après son arrivée. Mais il n'a guère plus joué au Fortuna Sittard. Après six mois, le Brugeois a même plié bagage pour signer en Slovaquie, au Dunajska Streda.

Il y a deux ans, il a enfin renoué avec le football belge en se relançant au Beerschot. Au Kiel, il reste sur la meilleure saison de sa carrière : ses 5 buts et 10 assists ont considérablement aidé le club à remonter en première division.

Aujourd'hui, c'est donc comme l'un des meilleurs Beerschotmen (déjà trois assists cette saison) que Thibaud Verlinden s'apprête à jouer à Sclessin pour la première fois. Avec quelques années de retard diront certains en bord de Meuse.