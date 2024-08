Le mauvais Euro des Diables n'est pas sans conséquence : la fédération fait le ménage autour de Domenico Tedesco

Franky Vercauteren ne recevra pas de nouveau contrat en tant que directeur technique de l'Union Belge. Il pourrait cependant rester à bord dans un autre rôle.

La fédération de football ne renouvellera pas le contrat du directeur technique Frank Vercauteren. C'est ce qu'annonce Het Laatste Nieuws. Il est cependant possible qu'il occupe un autre poste.

Le quotidien néerlandophone rapporte que le comité sportif de la fédération avait le sentiment que Vercauteren avait une influence négative sur l'attitude du sélectionneur national Domenico Tedesco lors de l'EURO.

Rentrée morose à la fédération

Ses analyses sportives seraient cependant très bonnes et Tedesco a indiqué qu'il souhaitait continuer à travailler avec Vercauteren. Ce qui a finalement été déterminant, ce sont les finances de la fédération.

Franky Vercauteren gagne en effet plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Or, les comptes de la RBFA ne sont pas des plus florissants en ce moment. Ainsi, son contrat, qui expire en décembre, ne sera en aucun cas prolongé. Il reste à voir s'il occupera bel et bien un autre poste.