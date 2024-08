Officiel : un Diablotin quitte la Pro League et rejoint l'Angleterre

C'est fait, Pierre Dwomoh quitte l'Antwerp. Le milieu de terrain rejoint Watford, en Championship.

Le Royal Antwerp voit un autre joueur s'en aller, après George Ilenikhena, Alhassan Yusuf et Jürgen Ekkelenkamp. C'est au tour de Pierre Dwomoh de quitter le Bosuil.

Le Great Old a confirmé ce lundi que le milieu de terrain de 20 ans, à qui il ne restait plus qu'un an de contrat, rejoignait Watford, en Championship.

En manque de moyens financiers, le Matricule 1 ne récupère cependant pas une somme phénoménale pour Dwomoh. Nos confrères de Gazet van Antwerpen évoquent une indemnité d'un million d'euros.

Prêté au RWDM la saison dernière, Dwomoh s'était imposé, mais n'a pas réussi à gagner sa place aux yeux de Jonas De Roeck, à l'Antwerp.