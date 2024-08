Plus que quatre jours...et si le problème du Club de Bruges était son meilleur joueur ?

Ce vendredi 30 août, les cinq grands championnats européens clôturent leur mercato estival. Certains joueurs de la Jupiler Pro League espèrent encore décrocher leur bond de sortie. C'est notamment le cas d'Andreas Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen semble avoir de plus en plus de difficultés à se motiver pour jouer sur les terrains belges chaque semaine. À Dender, il a tout simplement été fantomatique. Il se promenait sur son flanc droit, ne prenait pas d'initiative, ne faisait aucun effort pour récupérer le ballon...

Il a tout de même cadré un tir. En cinq matchs cette saison, le Danois a tenté cinq fois sa chance au but. Les saisons précédentes, il tournait à trois tentatives par match et était constamment recherché par ses coéquipiers. Hier, Hans Vanaken l'a parfois ignoré alors que le flanc semblait ouvert.

Motivation disparue ?

Le joueur de 24 ans est l'un des meilleurs du championnat, mais il semble avoir perdu sa motivation. La différence avec Christos Tzolis sur le flanc gauche était frappe. Enthousiaste, prenant des initiatives (qui ne réussissaient pas toujours, certes), le Grec a montré qu'il avait faim de football.

Est-ce là que le bât blesse? Skov Olsen pense-t-il qu'il n'a plus rien à prouver en Belgique ? En fait, il avait déjà dit au revoir au Club avant l'Euro. Et le Club pensait aussi qu'il était temps de le vendre. La saison dernière, il y a eu assez d'incidents qui indiquaient que la relation touchait à sa fin.

Ses forfaits de dernière minute pour rentrer se faire soigner au pays avant les matchs de Conférence League contre le PAOK et la Fiorentina ont laissé des traces. Il ne s'imaginait sans doute pas toujours jouer en Pro League deux ans et demi après son arrivée en provenance de Bologne.

Remplaçant ? Retour sur le marché des transferts?

Avec un tel niveau d'implication, Nicky Hayen ne pourra plus justifier très longtemps sa titularisation au détriment de Michal Skoras ou de Tzolis. Mais le problème est que les deux joueurs cités préfèrent jouer à gauche, il n'y a que Chemsdine Talbi comme ailier droit de réserve.

Actuellement, il n'y a rien de concret concernant Skov Olsen, malgré des rumeurs en provenance d'Angleterre. Dimanche, de nombreux scouts étaient à Dender, mais sa performance n'a convaincu personne. Si aucun club ne se présente d'ici vendredi chez Bob Madou et ses collègues, une sérieuse discussion avec le joueur sera inévitable.

Peut-il changer son attitude et se concentrer à nouveau sur le projet du Club de Bruges ? La direction doit obtenir une réponse le plus rapidement possible.