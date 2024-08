🎥 Il a remis le couvert : le jeune Belge Samuel Mbangula poursuit son début de saison rêvé avec la Juventus, et met un ancien Carolo à l'amende

Auteur d'un but et d'une passe décisive lors de la première journée, Samuel Mbangula a remis le couvert, en s'offrant un nouvel assist et en provoquant un penalty lors de la deuxième journée de Série A, ce lundi soir.

Peut-il devenir l'une des révélations belges de la saison ? Samuel Mbangula est, en tout cas, bien parti pour le faire, même si l'exercice vient seulement de commencer. Poussé dans le noyau A de la Juventus, le jeune ailier gauche était titulaire dès la première journée de Série A, le week-end dernier contre Côme. Le Diablotin avait déjà impressionné, avec un but et une passe décisive. Ce lundi, l'ancien de Bruges et d'Anderlecht était une nouvelle fois titulaire avec la Vieille Dame, pour un déplacement au Hellas Vérone. Et pour la deuxième fois consécutive, Samuel Mbangula est l'un des prétendants au titre d'homme du match. Le début de saison rêvé de Samuel Mbangula avec la Juventus Auteur de sa deuxième passe décisive de la saison sur le deuxième but de la Juventus, le Diablotin a aussi forcé l'ancien Carolo Jackson Tchatchoua à la faute, dans le rectangle, provoquant ainsi le penalty du 0-3. Deux titularisations, un but, deux passes décisives, un penalty provoqué et deux victoires 3-0. Le début de saison de Samuel Mbangula est encore plus beau que rêvé avec la Juventus. 🎥🠰️| Samuel Mbangula ASSIST 🆚 Hellas Verona#VeronaJuventus #Juve 🤍🖤pic.twitter.com/dagFrfP5xn — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) August 27, 2024