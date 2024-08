Cette fois, Batshuayi n'a pas frappé : découvrez tous les résultats des préliminaires de Ligue des Champions

Le Galatasaray semblait capable de retourner une situation mal embarquée face aux Young Boys de Berne, mais n'a pas pu décrocher sa qualification. Le Dynamo Kiev prend également la porte.

Énorme déception au Rams Global Stadium d'Istanbul : Galatasaray, qui avait remonté un déficit de 2 buts en Suisse avant de finalement s'incliner 3 buts à 2, n'est pas parvenu à faire la différence au match retour face aux Young Boys de Berne.

Michy Batshuayi avait inscrit un doublé en sortie de banc à Berne ; cette fois, il était titulaire... aux dépens de son compatriote Dries Mertens. Et Batshuayi est sorti... pour Mertens sans avoir marqué, à la 76e minute de jeu. L'autre Belge n'a pas non plus trouvé le chemin des filets.

Pire : en toute fin de match, les Young Boys ont marqué le but qui tuait tout espoir stambouliote, et s'imposent 0-1 pour valider leur ticket pour la Ligue des Champions.

Le Dynamo Kiev avait besoin d'un exploit sur la pelouse du Red Bull Salzbourg après sa défaite 0-2, et n'a pas été le chercher. Le partage 1-1 qualifie les Autrichiens, dans les rangs desquels Ignace van der Brempt était titulaire au back droit.

Même chose pour Malmö, également battu 0-2 à l'aller : le Sparta Prague a confirmé au match retour, l'emportant encore une fois 2-0 et validant donc son ticket pour la Champions League.