Cinq ans plus tard, que reste-t-il des "Neerpede Boys" de Vincent Kompany ?

Cet été, quelques jeunes du RSCA pourraient bien faire leurs bagages - notamment Kristian Arnstad et Antoine Colassin. La jeune garde lancée par Vincent Kompany à son arrivée il y a 5 ans n'aura pas forcément percé.

"In youth we trust", "Trust the process" : à l'arrivée de Vincent Kompany en 2019, le RSC Anderlecht avait lancé quelques slogans qui auront rapidement été tournés en dérision. Un grand nombre de jeunes de Neerpede ont reçu leur chance sous Kompany, dès son arrivée en tant qu'entraîneur-joueur.

Cinq ans plus tard, et alors que les départs de Kristian Arnstad et Antoine Colassin se précisent, c'est presque l'intégralité des jeunes ayant intégré le noyau A à l'époque du duo Kompany-Vercauteren qui sont partis. L'un d'eux, Rik Vercauteren (23 ans), a quitté le club en fin de contrat cet été : il s'était assis sur le banc à 3 reprises en fin de saison 2019-2020, et n'aura au final jamais porté le maillot de l'équipe A.

Photonews

Lucas Lissens (23 ans) avait quant à lui profité de la blessure... de Kompany pour intégrer le noyau A en février 2020. Vu comme très prometteur, sa progression a été ralentie par une lourde blessure et il ne s'en est jamais vraiment remis. Capitaine du RSCA Futures en 2022, il ne se fait pas sa place sous Brian Riemer et part à Lyngby, au Danemark, où il est très apprécié.

Thierry Lutonda (23 ans) était l'une des surprises du groupe pour le tout premier match de l'ère Kompany, après avoir joué plusieurs fois en préparation. Il est peut-être l'un de ceux qui laissent le plus de regrets au supporter car Lutonda, arrière gauche très technique, s'est imposé en Eredivisie, au RKC Waalwijk, dès 2020 et cumule depuis 79 matchs d'Eredivisie. Il a signé au PEC Zwolle cet été et y est déjà titulaire.

Hotman El Kababri (24 ans) était quant à lui... titulaire pour les grands débuts de Kompany comme entraîneur-joueur. Une énorme surprise... qui fera long feu : ce seront ses seules minutes en Mauve. Il disparaît de l'effectif, signe à Zulte puis au Lierse et est désormais sans club depuis un an après un passage anecdotique à l'APS Zakynthos (D3 grecque).

Marco Kana (22 ans) est le premier de cette liste à toujours être au RSCA : il était encore sur le banc pour le match face au Dinamo Minsk, la semaine passée. Un retour du diable vauvert après un prêt au KV Courtrai compliqué par une blessure. Milieu de terrain ou défenseur polyvalent et très précoce, Kana n'était physiquement pas prêt à l'époque et le paie encore maintenant après s'être très - trop - rapidement développé. Difficile de l'imaginer percer, même si Riemer assure en être fan.

© photonews

Sieben Dewaele (25 ans) aura quant à lui été l'arrière gauche de fortune du Sporting durant la première saison de Kompany. Un joueur courageux, mais assez limité, qui compensait ces dites limites par un Q.I foot et une polyvalence à toute épreuve. C'est cependant au KV Ostende, et maintenant à Beveren où il est titulaire, qu'il percera pour de bon, soit un cran plus bas.

Personne n'aurait parié sur le fait que Killian Sardella (22 ans) soit, aujourd'hui, le seul de ces jeunes lancés par Kompany (rappelons que nous excluons donc de facto Verschaeren et Amuzu, bien plus précoces) à être un titulaire incontournable au RSCA. Tête de turc lors de sa première saison, il a mordu sur sa chique, jusqu'à ce que Brian Riemer en fasse son arrière droit attitré.

Un mot d'Albert Sambi Lokonga : lancé avant l'arrivée de Kompany, on peut toutefois souligner qu'il était véritablement lancé à partir de la saison suivante une fois revenu de sa grave blessure aux ligaments. Vincent Kompany en fera son capitaine en 2020-2021, et on peut clairement parler d'un joueur "made in VK" pour Sambi Lokonga.

© photonews

Comme Lutonda et El Kababri, Anouar Aït El-Hadj (22 ans) faisait partie des noms surprenants lors du fameux premier match (perdu) contre Ostende. Contrairement aux deux précités, il fera une vraie carrière au RSCA, d'abord sous Kompany, puis sous Riemer, sans jamais devenir un cadre et en optant pour l'exil à Genk et, cet été, à l'Union.

LA réussite "made in Neerpede" sous Kompany, plus que Sambi Lokonga et Saelemaekers (lancés avant son arrivée), c'est bien sûr Jérémy Doku (22 ans). Surdoué, il ne disputera au final qu'une seule saison au RSCA et partira pour Rennes dès 2020, mais reste le joueur majeur lancé par l'actuel coach du Bayern Munich.

Enfin, l'ultime "Neerpede boy" lancé par Kompany en 2019-2020 (Kristian Arnstad n'étant intégré à l'équipe A qu'en vue de la saison suivante), c'était donc Antoine Colassin (23 ans), qui va s'engager au Beerschot. Intégré au noyau A en janvier 2020, il explose aux yeux du public avec un but face à Bruges, et 3 buts en 4 matchs qui resteront ses seules réalisations avec Anderlecht. Son départ tourne presque complètement le chapitre de ces jeunes kets auxquels Kompany avait fait confiance à son arrivée, et dont il ne reste que Killian Sardella.