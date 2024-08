Genk ne lâche rien et se montre intraitable dans le dossier Bilal El Khannouss !

Le transfert de Bilal El Khannouss est loin d'être bouclé. Genk a déjà refusé trois offres de Leicester City. Les Limbourgeois ont désormais envoyé une contre-proposition...

On s'attend à ce que tout se passe bien dans le dossier Bilal El Khannouss, mais pas pour les 35 millions d'euros que Genk espérait initialement. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Genk demande désormais 27 millions d'euros, y compris six millions de bonus variables et 10% de droits sur la revente pour finaliser l'accord.

Leicester était en dessous de cette offre précédemment, mais ces montants se rapprochent davantage de leurs attentes. El Khannouss et son entourage n'étaient pas satisfaits lorsque Genk a demandé cette somme élevée et ont ensuite rejeté l'offre de Leicester.

El Khannouss a refusé de s'entraîner lundi en raison de son mécontentement envers l'attitude de son club. A Genk, ils n'étaient pas satisfaits et la situation semblait être sur le point de s'envenimer.

Le Racing Genk n'a pas l'intention de recruter un remplaçant pour l'international marocain, car ils croient fermement en le jeune prodige Kostas Karetsas.

Cependant, d'autres postes doivent par contre être renforcés. Genk vise ainsi toujours un arrière gauche et a déjà ciblé Yaimar Medina, jeune joueur équatorien de l'Independiente.