OFFICIEL : absent de l'Euro, ce Diable Rouge s'offre un très beau transfert et va découvrir la Ligue des Champions !

La carrière d'Ameen Al-Dakhil a pris un sacré tournant depuis ses premiers pas au Standard. Transféré d'abord à Saint-Trond, il rejoint le Burnley de Vincent Kompany en janvier 2023.

Chez les Clarets, il fait partie de l'équipe qui accède à la Premier League à l'issue de la saison 2022-2023. La saison dernière, il démarre comme titulaire mais se blesse dès le mois de février.

Cela le fera rater l'Euro 2024 en Allemagne avec les Diables Rouges. Un coup dur pour le défenseur central de 22 ans, qui se cherchait un club pour se relancer au plus haut niveau.

Cela est désormais officiel depuis ce mardi : Ameen Al-Dakhil quitte Burnley et signe en Bundesliga, à Stuttgart. Le transfert est estimé à 9 millions d'euros.

Il va découvrir la Ligue des Champions cette saison avec Stuttgart, qui a terminé 2e du championnat d'Allemagne la saison dernière. Il est lié au club jusqu'en 2028.

Der VfB verpflichtet Ameen Al-Dakhil. Der Innenverteidiger wechselt vom FC Burnley, für den er in der vergangenen Saison in der Premier League auflief, zum VfB und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Herzlich willkommen in Stuttgart, Ameen! ⚪🔴



