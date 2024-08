Un premier but et beaucoup de confiance, déjà, pour Christos Tzolis au Club de Bruges

Christos Tzolis a marqué son premier but en match officiel pour le Club de Bruges, dimanche. Un but qui a finalement permis aux Blauw & Zwart de prendre les trois points à Dender.

Christos Tzolis a plutôt joué un bon match, sur le côté gauche offensif du Club de Bruges. Le Grec s'est montré disponible, peut-être plus encore qu'Andreas Skov Olsen de l'autre côté.

Il a également bien enroulé son premier but entre une forêt de jambes dans les seize mètres. "Je suis très content de mon but, mon premier en championnat. Je veux remercier mes coéquipiers. Ils m'aident depuis mon arrivée ici. J'espère marquer encore beaucoup plus et faire des passes décisives afin que nous puissions continuer à gagner", déclarait-il de manière assez cliché après la rencontre.

Christos Tzolis est confiant après le 6/6 du Club de Bruges

Cependant, Tzolis s'est aussi avéré être un optimiste. Avec les trois points dans la poche, tout allait bien pour le Club, même si les Brugeois se sont inutilement mis en difficulté après le 0-2. "Nos 40 premières minutes étaient bonnes. On était dominant et on jouait bien, avec et sans le ballon."

"Ensuite, nous avons gardé le contrôle. Juste avant la mi-temps, nous avons encaissé un but. Dender a intensifié la pression et s'est bien battu en seconde période. Ils ont bien commencé la saison, c'est donc bien de gagner ici contre un bon adversaire pour faire le 6/6.

Le Club est toujours en construction et Tzolis ne veut pas s'inquiéter si Bruges recule encore de trop après avoir ouvert la marque "C'est simplement difficile de dominer toute une rencontre" a-t-il conclu.