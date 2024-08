Le Club de Bruges tire la sonnette d'alarme : pourquoi cet excédentaire doit absolument partir

Dedryck Boyata est devenu un fardeau énorme pour le Club de Bruges. L'ancien Diable Rouge a été accueilli avec de grandes attentes, mais s'est rapidement avéré être un achat raté. Un achat coûteux, compte tenu de son salaire monstrueux.

Dedryck Boyata, âgé de 33 ans a encore un an de contrat au Club de Bruges, mais en raison de son salaire élevé d'environ trois millions d'euros par an, le Club veut absolument s'en débarrasser - a indiqué Het Laatste Nieuws. Boyata est maintenant le cinquième choix en défense, et son salaire pèse lourd sur le budget, alors que le Club cherchait déjà à réduire les coûts salariaux.

Le salaire élevé de Boyata est la principale raison pour laquelle il reste encore au Club de Bruges. Aucun club belge ne peut ou ne veut reprendre son salaire, même partiellement, et il y a eu peu d'intérêt venant de l'étranger également.

Le Club de Bruges espère trouver une solution dans des championnats exotiques où les périodes de transfert sont plus étendues, comme au Moyen-Orient. En attendant, le club essaie de convaincre Boyata de renoncer à une partie de son salaire, mais il n'est pas très enclin à le faire, ce qui est compréhensible.

En effet, Boyata se sent bien à Bruges. Il entretient de bonnes relations avec ses coéquipiers et montre un engagement envers le club. Il aide les jeunes joueurs. Bien que l'attitude et le professionnalisme de Boyata au sein du club soient appréciés, la décision de s'en séparer est une considération commerciale du Club de Bruges.

L'aventure ratée de Boyata au Club de Bruges s'est également révélée être très coûteuse. Il n'a disputé que 26 matchs en deux ans, la plupart en tant que remplaçant, et n'a passé que 1 063 minutes sur le terrain. Avec un coût estimé de 230 000 euros par match joué, il n'est pas viable pour le club de le conserver sur la liste des salaires pour une autre saison.