Anderlecht finalement recalé pour ce grand talent belge ?

Après s'être montré très actif ces dernières semaines et avoir bouclé plusieurs arrivées, le RSC Anderlecht va continuer à animer le marché des transferts.

Les Mauve et Blanc sont toujours à la recherche de nouveaux joueurs à recruter dans la dernière ligne droite du mercato. Notamment, ils veulent attirer un milieu de terrain.

Des noms ronflants ont été cités sur les tablettes du directeur sportif Jesper Fredberg ces derniers jours. Citons Christian Eriksen ou Davy Klaassen.

Le nom de Joseph Nonge, jeune talent belge de la Juventus de Turin, a également été évoqué. Anderlecht voulait rapatrier son ancien joueur dans le cadre d'un prêt (lire ICI).

Cependant, comme l'explique le journaliste belge spécialisé en transferts Sacha Tavolieri, Nonge ne rejoindra pas Anderlecht. Les deux clubs ne sont pas parvenus à s'accorder au sujet d'un option d'achat.

