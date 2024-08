Incroyable : l'UEFA accusée d'avoir volé le nouveau format de la Ligue des Champions !

L'UEFA a lancé le nouveau format de la Ligue des Champions pour cette saison. Une idée qui n'émanerait pas en réalité de l'association européenne...

Le tirage au sort de la nouvelle Ligue des Champions aura lieu ce jeudi à 18h. Le Club de Bruges est le seul club belge en lice cette saison et pourrait tomber sur de grosses écuries (lire ICI).

La compétition se jouera dans un nouveau format, avec notamment un nombre d'équipes augmenté, des poules se jouant en ligues et des barrages pour les 8e de finale.

Cette formule, qui avait de quoi surprendre, ne serait pas née de l'inspiration seule de l'UEFA, mais bien d'un consultant chilien du nom de Leandro Shara.

Il accuse l'UEFA de s'être approprié ce format, qu'il a crée il y a une dizaine d'années. "L’UEFA parle d’intégrité : elle la défend et la promeut, mais elle s’est emparée de notre format de manière déloyale par le biais d’une chaîne de tromperies, de non-conformités et de manipulations", a déclaré Shara.

"Nous avons fourni du matériel à de nombreux fonctionnaires de l’UEFA au cours des dix dernières années. Nous l’avons même donné à Aleksander Čeferin. Aujourd’hui, ils nous copient, utilisent notre travail en profitant de nos efforts et des nombreuses années de recherche et de développement, et nous privent de toute chance de récupérer l’investissement en le montrant au monde entier sans notre permission." Shara a également affirmé qu'il n'hésitera pas à saisir la justice afin de faire valoir ses droits.