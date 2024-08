Vers un traitement de faveur dans le derby ? Un jeune talent Belge met un râteau à Anderlecht, l'Union veut en profiter

Ayanda Sishuba se rapproche d'une première expérience dans le championnat belge. Mais il s'éloigne d'Anderlecht.

A Lens, le nom d'Ayanda Sishuba est coché par les observateurs du football belge depuis un bon moment. Ces dernières années, le Tournaisien de 19 ans a franchi les étapes les unes après les autres jusqu'à intégrer l'équipe première la saison dernière.

Le milieu offensif a effectué ses grands débuts en Ligue 1 lors d'un match à Monaco en septembre dernier et a collecté sept montées au jeu en championnat.

Ayanda Sishuba vers un départ de Lens

Cette présaison devait lui permettre de monter ce qu'il vaut à Will Still, pour continuer à grapiller de plus en plus de temps de jeu. Mais c'est tout le contraire qu'il s'est passé : Sishuba a été mis de côté et a toujours sauté de la sélection depuis le début de la saison. Un départ de Lens semble donc inévitable.

Depuis quelques semaines, Anderlecht est cité pour l'accueillir. Mais selon Sacha Tavolieri, Sishuba n'est pas convaincu par le projet mauve. Il n'aurait d'ailleurs tout simplement pas répondu aux sollicitations du Sporting.

Ses chances de rejoindre l'Union augmentent quant à elle : l'intérêt de l'Union est de plus en plus fort, la direction pourrait formuler une offre dans les prochaines heures.