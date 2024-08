La grande lessive post-Euro a eu lieu : Tedesco explique les absences de Carrasco, Trossard et Witsel

On s'attendait à une sélection contenant quelques changements et quelques surprises, après un Euro 2024 objectivement raté. Domenico Tedesco n'a pas déçu... à part, certainement, quelques joueurs non-sélectionnés.

La non-sélection de Romelu Lukaku peut être considérée comme logique, et Tedesco l'a expliquée longuement (lire ici). Mais quelques autres joueurs pourtant en forme en club ne sont pas présents non plus : c'est le cas de Leandro Trossard et Yannick Carrasco, par exemple.

Domenico Tedesco s'en est expliqué. "Je vais répondre de manière générale concernant la sélection. Parfois, en tant que sélectionneur, vous avez un mauvais feeling. C'est ce qui m'est arrivé pendant l'Euro, quand des gars comme Charles De Ketelaere ou Loïs Openda ont eu peu de temps de jeu".

© photonews

"Nous avons pris la décision d'utiliser les 6 mois que nous avons devant nous pour expérimenter, donner plus d'espace à certains jeunes. Nous allons voir de nouveaux visages, les voir performer au plus haut niveau", continue Tedesco. "Dans cette optique, nous avons pris des décisions".

Trossard, pas puni

Et l'une de ces décisions aura donc été d'écarter Carrasco, Trossard ou Witsel, par exemple. "Je les ai appelés pour leur expliquer la situation. Cela ne signifie pas qu'ils sont écartés pour de bon, mais nous les connaissons, nous savons ce qu'ils amènent".

Il ne faut pas y voir non plus une "punition" après un Euro 2024 complètement manqué de la part de Leandro Trossard, par exemple, a également précisé le sélectionneur. "Non, ce sont les circonstances qui font qu'il n'est pas repris cette fois", affirme Tedesco.

Ce changement, cependant, pourrait durer : le Germano-Italien a précisé que ces absents pourraient l'être "lors des 2 ou 3 prochains camps internationaux". De façon à pouvoir enfin tourner la page pour certains ?